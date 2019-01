später lesen Weniger Organe in Rheinland-Pfalz gespendet FOTO: Daniel Maurer FOTO: Daniel Maurer Teilen

Twittern

Teilen



Entgegen dem Bundestrend ist die Zahl der Organspenden in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr gesunken. 115 Organe - also 22 weniger als im Jahr zuvor - wurden für eine Transplantation gespendet, wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am Freitag in Frankfurt mitteilte. dpa