später lesen Verwaltung Weniger Papier im Gericht: Rheinland-Pfalz führt E-Akte ein FOTO: Jan Woitas FOTO: Jan Woitas Teilen

Twittern

Teilen



Rheinland-Pfalz will die Papierakten nach und nach aus den Gerichten verbannen - den Start macht Kaiserslautern. „Wir werden am 1. Juni mit der Einführung der E-Akte am Landgericht Kaiserslautern für Zivilsachen in der ersten Instanz beginnen“, sagte Justizminister Herbert Mertin (FDP) der Deutschen Presse-Agentur. Am 1. Dezember sollen das Landgericht und das Amtsgericht Bad Kreuznach für Zivilsachen folgen. dpa