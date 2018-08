später lesen Weniger Rheinland-Pfälzer bekommen Bafög FOTO: Jan Woitas FOTO: Jan Woitas Teilen

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Bafög-Empfänger weiter zurückgegangen. Rund 34 200 Schüler und Studierende erhielten im vergangenen Jahr finanzielle Unterstützung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz - etwa 2500 oder 6,7 Prozent Menschen weniger als 2016, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Bad Ems mitteilte. dpa