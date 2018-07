später lesen Weniger Rheinland-Pfälzer erhalten Hilfe zum Lebensunterhalt FOTO: Karl-Josef Hildenbrand FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Teilen

Twittern

Teilen



Die Zahl der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt in Rheinland-Pfalz ist 2017 gesunken. Rund 14 300 Personen hätten Ende vergangenen Jahres die Sozialleistung bekommen, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mit. dpa