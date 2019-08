Weniger Umsatz im rheinland-pfälzischen Gastgewerbe

Eine Frau trinkt eine Tasse Kaffee-Crema. Foto: Friso Gentsch/Archivbild.

Bad Ems Das Geschäft von Hoteliers und Gastwirten in Rheinland-Pfalz hat im ersten Halbjahr 2019 einen Dämpfer erhalten. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum seien die Umsätze preisbereinigt (real) um 0,4 Prozent gesunken, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Bad Ems mit.

Nominal setzte die Branche 1,8 Prozent mehr um. Bundesweit legten die Gastgewerbeumsätze real um 0,5 Prozent und nominal um 2,7 Prozent zu.

Unterschiede zeigen sich den Angaben zufolge zwischen den einzelnen Wirtschaftszweigen. In der Gastronomie sanken die preisbereinigten Erlöse um 1,1 Prozent. Hoteliers blicken allerdings auf ein gutes Halbjahr zurück. Die Umsätze im Beherbergungsgewerbe stiegen real um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Den Statistikern zufolge machen Restaurants, Cafés oder Eisdielen zwei Drittel der Umsätze aus, auf Hotels entfallen ein Drittel.