Weniger Verkehrstote in Corona-Krise in Rheinland-Pfalz

Ein Beamter hält eine Kelle in seinen Händen. Foto: Patrick Pleul/zb/dpa/Archiv

Bad Ems Die Zahl der Verkehrstoten in Rheinland-Pfalz ist in der Corona-Krise gesunken. In den ersten acht Monaten 2020 starben dem Statistischen Landesamt zufolge 97 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen, 15 weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

