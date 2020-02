Weniger Verletzte und Tote bei Verkehrsunfällen im Saarland

Saarbrücken Die Zahl der bei einem Verkehrsunfall verletzten oder ums Leben gekommenen Menschen im Saarland ist 2019 zurückgegangen. Insgesamt wurden rund 4760 Männer, Frauen und Kinder verletzt, das waren drei Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Die Daten veröffentlichte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag. Die Zahlen sind noch vorläufig. In der Gesamtzahl der Verletzten sind auch diejenigen erfasst, die durch einen Verkehrsunfall im vergangenen Jahr ihr Leben verloren. Saarlandweit erlitten 25 Menschen tödliche Verletzungen. Das waren zehn oder 28,6 Prozent weniger als im Vorjahr.