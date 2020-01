Weniger verurteilte Tätlichkeiten gegen Schiedsrichter

Mainz In der Spielzeit 2018/19 sind 19 Menschen wegen Tätlichkeiten gegen Schiedsrichter verurteilt worden. Das waren so wenig wie in keinem Jahr seit 2015. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums in Mainz hervor, die sich auf Angaben der regionalen Fußballverbände bezieht.

