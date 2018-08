später lesen Weniger Verurteilungen: Aber Mammutverfahren bereiten Sorgen FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Twittern

Teilen



Die Zahl der an rheinland-pfälzischen Gerichten verurteilten Menschen ist weiter gesunken. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 31 965 Personen abgeurteilt und damit rund vier Prozent weniger als 2016, wie Justizminister Herbert Mertin (FDP) am Freitag in Mainz berichtete. dpa