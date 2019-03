später lesen Weniger Wildunfälle: Vorsicht nach Zeitumstellung angemahnt Teilen

Die Zahl der Wildunfälle in Rheinland-Pfalz ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Über 23 000 dieser Unfälle seien registriert worden und damit sechs Prozent weniger als im Vorjahr, teilte der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz in Gensingen am Freitag mit. dpa