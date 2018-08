später lesen Weniger Wohnhäuser genehmigt: Große regionale Unterschiede FOTO: Arne Immanuel Bänsch FOTO: Arne Immanuel Bänsch Teilen

Twittern

Teilen



Der Wohnungsbau in Rheinland-Pfalz hat weiter an Schwung verloren. Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden 6278 Wohnungen genehmigt, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mitteilte. Das seien mehr als sechs Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum gewesen. dpa