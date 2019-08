Wenn der Abschied vom Haustier schwer fällt

Eine Katze streift am frühen Morgen auf der Jagd nach Mäusen durch das hohe Gras auf einer Wiese. Foto: Julian Stratenschulte/Archivbild.

Neustadt/Koblenz Anfangs waren es meist Hunde und Katzen. Mittlerweile lassen Tierfreunde längst auch andere liebgewonnene Gefährten bestatten: Schildkröten, Wellensittiche, Kaninchen - sogar tote Fische. Das Geschäft mit der Tierbestattung in Rheinland-Pfalz sei einträglich, sagen Branchenkenner im Bundesland.

Die gesetzliche Regelung in Rheinland-Pfalz ist klar: „Einzelne tote Heimtiere dürfen im eigenen Garten oder auf eigenem Grundstück begraben werden, wenn sich dieser oder dieses nicht in einem Wasserschutzgebiet befindet“, heißt es etwa. „Wer keine Möglichkeit dazu hat oder sein Tier nicht auf dem eigenen Grund begraben möchte, kann das Tier auf einem dafür zugelassenen Tierfriedhof bestatten oder in einem Tierkrematorium verbrennen lassen.“