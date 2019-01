später lesen Wenn der Weihnachtsbaum ausgedient hat FOTO: Marcel Kusch FOTO: Marcel Kusch Teilen

Mit dem neuen Jahr verschwinden Zehntausende Weihnachtsbäume aus rheinland-pfälzischen Wohnzimmern. In der Regel kümmern sich die Entsorgungsbetriebe dann um die Bäume. Standen sie vorher zum Beispiel in Wohnungen und Häusern in Mainz, wird das Weihnachtsgrün der Stadt zufolge zu einem Humuswerk gebracht und dann zu Kompost verarbeitet. dpa