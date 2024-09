Wahl des neuen Vorsitzenden Gordon Schnieder – der nächste Hoffnungsträger der Landes-CDU

Wenn am kommenden Samstagnachmittag im Frankenthaler Congressforum der Beifall einsetzt und 350 Delegierte dem neu gewählten Landesvorsitzenden zujubeln werden, dürfte Gordon Schnieder ein Wechselbad der Gefühle erleben. Da ist zum einen die Freude und Zufriedenheit darüber, es in der rheinland-pfälzischen CDU ganz nach oben geschafft zu haben, nach dem Fraktionsvorsitz im vergangenen Jahr es jetzt auch zum Parteichef gebracht zu haben. Andererseits trägt der 49-jährige Vulkaneifeler von nun an auch die ganze Last der Verantwortung auf seinen Schultern. Gordon Schnieder ist ab Samstag auch offiziell Spitzenkandidat seiner Partei bei der Landtagswahl im Frühjahr 2026.