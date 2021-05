Analyse : Das Rennen um die Dreyer-Nachfolge in der Landes-SPD ist völlig offen: Wer die heißesten Kandidaten sind

Geht es um die Frage, wen die Ministerpräsidentin als Nachfolge in der SPD aufbaut, gibt es drei heiße Favoriten. Ein einstmals gehandelter Name ist dagegen aus dem Rennen. Ein Kommentar von unserem Landeskorrespondenten Florian Schlecht.

Die SPD hat das Geheimnis gelüftet, welche Köpfe sie in der künftigen Ampelregierung in Rheinland-Pfalz anführen sollen. Wer die mächtigen Namen bei den Sozialdemokraten sind, ist damit klar geregelt. Für sie geht es in ihrer politischen Arbeit in den kommenden Jahren auch darum, sich als künftiger Regierungschef im Land zu empfehlen und darum, wer Nachfolger von Malu Dreyer wird.

So beliebt die Triererin in ihren Reihen ist und so sehr sich mancher Sozialdemokrat bereits eine erfolgreiche Neuauflage der vergangenen beiden Landtagswahlen mit „Malu 2026“ wünscht, so wahrscheinlich ist auch, dass die 60-Jährige im Kurt-Beck-Stil zeitig ihre Nachfolge klärt und Grabenkämpfe wie in der Bundes-CDU vermeidet.

Geht es um die momentane Reihenfolge, gilt Alexander Schweitzer als heißer Kandidat auf eine Nachfolge. Er führt künftig das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung, das die SPD als Herzstück für nachhaltige Politik interpretiert. Als Fraktionschef war Schweitzer bereits profiliert, wirkte aber von CDU-Oppositionsführer Christian Baldauf nicht so herausgefordert wie von der scharfzüngigen Vorgängerin Julia Klöckner. In dem neuen Ministerium kann Schweitzer gestalten. Allerdings wirkt es gewagt, Schweitzer in einem derart ambitionierten Haus nur einen Staatssekretär an die Seite zu stellen. Will der Pfälzer seine Position weiter ausbauen, muss er in dem Ministerium liefern. Darin liegen Chancen wie Risiken.

Zweite Kandidatin im Rennen ist Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Zwar wirkt es auf den ersten Blick seltsam, eine Gesundheitsministerin mitten in der Pandemie auszutauschen und auf den Fraktionsvorsitz zu setzen. Hätte Bätzing-Lichtenthäler das Ministerium behalten, wäre das aber auch nicht als Erfolg verbucht worden. Aus ihrem jetzigen Haus wechseln nämlich Arbeit und Soziales ins Haus von Alexander Schweitzer, Wissenschaft kommt dazu – und damit die defizitäre Unimedizin in Mainz. Als Fraktionschefin erweitern sich dagegen die politischen Möglichkeiten von Bätzing-Lichtenthäler, weil sie in jedem Feld Akzente setzen kann. Als einzige Frau, die eine Fraktion im Landtag führt, kann sie sich gegen eine Männer-Riege Geltung verschaffen.

Ebenso hoch im Kurs steht der neue Gesundheitsminister Clemens Hoch, der weite Teile des Pandemie-Managements in Rheinland-Pfalz verantwortete und großen Respekt bei Malu Dreyer genießt.

Kein Thema mehr ist der lange gehandelte Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling. Er hat in der Landespartei an Glanz verloren, seit er den Vorsitz der Mainzer SPD abgab, die sich zuletzt in der Bundestagskandidaten-Frage nicht mit Ruhm bekleckerte und bei der jüngsten Landtagswahl gar ein Direktmandat an die Grünen verlor.

Geht es um die Dreyer-Nachfolge, richten sich alle Blicke daher nun auf Schweitzer, Bätzing-Lichtenthäler und Hoch.