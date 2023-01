Militär : Neue Spekulationen über angebliche Verlegung von US-Kampfjets aus Spangdahlem

Spangdahlem Angeblich gibt es im US-Verteidigungsministerium Pläne für eine Langzeit-Verlegung von Kampfjets aus Spangdahlem nach Japan. Die Gerüchte darüber bekommen jetzt neue Nahrung.

Ein niederländisches Fachmagazin hat jetzt neue Spekulationen über einen zumindest vorübergehenden Abzug der auf der US-Airbase Spangdahlem stationierten F-16-Kampfjets veröffentlicht. Laut dem Luftfahrtmagazin Scramble hat vergangene Woche ein Dutzend Kampfjets den Eifeler US-Stützpunkt Richtung Alaska verlassen. Die Flugzeuge nähmen auf der dortigen Airbase Elmendorf an einer Übung teil, heißt es in dem im Internet erschienenen Bericht. Über die Dauer der Übung und den Zeitpunkt der Rückkehr nach Spangdahlem sei nichts bekannt.

Eine Sprecherin der US-Airforce wollte sich im November nicht zu den angeblichen Plänen des Pentagon äußern. Das niederländische Luftfahrtmagazin Scramble schreibt jetzt, dass die Spangdahlemer Einheit zu den modernsten und am besten ausgebildeten amerikanischen F-16-Staffeln zähle. In den vergangenen Jahren habe die 480. Staffel an mehreren großen Nato-Übungen teilgenommen und Einsätze in Polen, Rumänien oder Schweden geflogen. Seit kurzem seien die in Spangdahlem stationierten Kampfjets zudem mit einem hochmodernen Radarsystem ausgestattet, das eine noch präzisere Erfassung des Luftraums ermögliche.