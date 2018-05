später lesen Werder Bremen beim Saisonfinale in Mainz ohne Veljkovic Teilen

Werder Bremen muss im Saisonfinale der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05 auf Abwehrspieler Milos Veljkovic verzichten. „Er hat einen Schlag auf den Knöchel bekommen und kann in Mainz nicht spielen“, erklärte Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Donnerstag. Dagegen kehren mit Ludwig Augustinsson und Niklas Moisander zwei zuletzt angeschlagene Spieler wieder zurück. „Bei Ludwig sehe ich keine Gefahr. Bei Niklas gehe ich davon aus, dass er spielen wird“, sagte Kohfeldt. dpa