Werder Bremen mit Kapitän Moisander gegen Mainz 05

Werders neuer Kapitän Niklas Moisander geht in die Halbzeit. Foto: Carmen Jaspersen/dpa.

Bremen Werder Bremen kann im Kellerduell mit dem FSV Mainz 05 am Dienstagabend wieder auf Kapitän Niklas Moisander setzen. Der Finne hat seine Wadenprobleme rechtzeitig auskuriert. Im Vergleich zum 1:6-Debakel bei Bayern München am Samstag steht zudem Leonardo Bittencourt neu in der Startformation der Bremer.

