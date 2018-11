später lesen Werder Bremen mit zweiter Niederlage in Serie: 1:2 in Mainz FOTO: Torsten Silz FOTO: Torsten Silz Teilen

Werder Bremen verliert nach der zweiten Niederlage in Folge in der Fußball-Bundesliga weiter an Boden auf die Spitzengruppe. Die Norddeutschen mussten sich zum Abschluss des zehnten Spieltages am Sonntag beim 1. FSV Mainz 05 mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. dpa