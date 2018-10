später lesen Werkzeuge im Wert von einer Million Euro gestohlen FOTO: Carsten Rehder FOTO: Carsten Rehder Teilen

Auf frischer Tat hat die Polizei eine Einbrecherbande in Dülmen im Münsterland ertappt. Sie steht im Verdacht bei ihren mindestens 17 Diebeszügen durch Firmen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen in der ersten Jahreshälfte 2018 bis zu 1 Millionen Euro Schaden angerichtet zu haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. dpa