Turn-Olympiasieger Wernjajew nach WM-Comeback vor Bundesliga-Rückkehr

In Antwerpen hatte Wernjajew am 30. September sein Weltmeisterschafts-Comeback gefeiert. Der Barren-Olympiasieger von 2016 in Rio de Janeiro schaffte mit dem Team die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris, verpasste als Neunter der Ausscheidung jedoch das WM-Finale an seinem Spezialgerät knapp. „Im Endeffekt ist es seine alte Übung, mit der er auch Olympiasieger wurde 2016“, hatte Barren-Weltmeister Lukas Dauser vor der WM der dpa gesagt. „Jetzt ist er wieder zurück, ist aber auch nicht mehr der Jüngste. Aber ich glaube, für das ukrainische Team ist er ein sehr wichtiger Mann, weil er auch im Mehrkampf gute Punkte bringt.“