Wertvolle Geige wieder aufgetaucht

Eine Geige liegt in einem Geigenkoffer. Foto: arifoto UG/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild.

Koblenz/Bad Hönning Eine in einem Zug vergessene wertvolle Geige ist in einer Wohnung in Bad Hönning (Kreis Neuwied) sichergestellt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Zuvor habe es einen vagen Hinweis auf das Instrument gegeben, darauf hätten Beamte am Montagabend in der Wohnung nachgeschaut.

Details hierzu wollten die Beamten nicht nennen. Wie die Geige nach Bad Hönning gekommen sei, müsse noch näher ermittelt werden.