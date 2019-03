später lesen „Werwolf“ von Kricheldorf wird in Saarbrücken uraufgeführt Teilen

Twittern

Teilen



In einem kleinen Dorf geschieht eine Mordserie: Und dahinter soll gerade ein angesehener Pianist stehen, der sich bei Vollmond in einen Werwolf verwandelt und sein Unwesen treibt. Wie eine Gemeinde in Aufruhr versetzt wird, die Gerüchte kursieren und menschliche Abgründe zutage treten - all das bringt die Dramatikerin Rebekka Kricheldorf (44) in ihrem neuen Schauspiel „Werwolf“ auf die Bühne. dpa