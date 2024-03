Tiere Westerwald bekommt Anlaufstelle: Fragen zum Wolfsmanagement

Eine eigene Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Wolfsmanagement wird im Westerwald eingerichtet. In Rheinland-Pfalz gebe es derzeit zwei Wolfsrudel mit jeweils zwei Elternteilen in jedem Rudel, teilte Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) am Mittwoch in Mainz mit. Beide Rudel lebten im Westerwald.