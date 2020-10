Zweites Präventionsgebiet in Rheinland-Pfalz : Zäune und Hunde sollen Wölfe abschrecken

Kill Bill(y)? Bauern in der Region hatten einen Abschuss eines Wolfs gefordert, der hier im Symbolbild dargestellt ist. Das Umweltministerium lehnt das ab, will Schäfer, Landwirte und Pferdehalter in der Eifel aber besser schützen. Foto: dpa/Boris Roessler

Niederkail/Bitburg/Mainz In der Eifel ein Schutzgebiet zu schaffen, stößt auf Wohlwollen in der Ampelkoalition. Ein Vulkaneifeler FDP-Abgeordneter fordert dennoch Abschüsse, wenn Schafe, Rinder und Ziegen gerissen werden.

Wäre ein totes Reh ein Fall für den Strafrichter, wäre Eifel-Wolf Billy vom Vorwurf freigesprochen, ein Tier in Niederkail (Kreis Bernkastel-Wittlich) erlegt zu haben. Eine Spaziergängerin fand im September ein Reh, das verendet war und Bissspuren am Hals trug. Das rheinland-pfälzische Umweltministerium gab nun Entwarnung, nachdem zwei DNA-Proben des Rehkadavers untersucht wurden. „Bei keiner der Proben hat sich ein Hinweis auf einen Wolf – insbesondere Billy – ergeben“, sagte eine Sprecherin des grün-geführten Ministeriums in Mainz. Wie das Reh gestorben ist, bleibt nebulös. Genauso wie die Frage, ob der Grauwolf noch durch die Eifel streunert oder längst über alle Berge ist.

Und doch bleibt „Billy“ in der Region in aller Munde. Im Sommer hat der Grauwolf auf seinem Beutezug mindestens 20 Tiere in der Region getötet. Die Konsequenz: Die Landesregierung schafft in der westlichen Eifel ein so genanntes Präventionsgebiet, in dem es Tierhalter von Schafen, Ziegen, Rindern und Pferden ab dem 1. November mit bis zu 100 Prozent der Kosten fördern will, wenn die bessere Zäune bauen oder Herdenschutzhunde kaufen.