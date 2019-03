später lesen Westpfalz: Bietergespräche für Rettungshubschrauber geplant Teilen

Die Entscheidung, ob es künftig einen Rettungshubschrauber in der Westpfalz gibt, rückt näher. Die Frist für Angebote sei am vergangenen Dienstag abgelaufen, teilte das rheinland-pfälzische Innenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. dpa