Zweiter Weltkrieg Westwall-Reste: Öffnungszeiten und Anreise

Der Westwall: eine Festungslinie aus Bunkern, Panzersperren, Gräben und Stacheldrahtverhauen an der Westgrenze des damaligen Deutschen Reiches. Heute sind seine Überreste ein Mahnmal des Zweiten Weltkrieges. Eine Übersicht über Anlagen, die in der Eifel und an der Saar noch besichtigt werden können.