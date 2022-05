Auszeichnung : Wettbewerb: „Alte Sprachen öffnen neue Türen“

Mainz Acht Schülerinnen und Schüler aus sieben Städten in Rheinland-Pfalz sind für besondere Fähigkeiten in Latein und Altgriechisch ausgezeichnet worden. Im Landeswettbewerb Alte Sprachen mit der Bezeichnung „Certamen Rheno-Palatinum“ (Wettkampf Rheinland-Pfalz) mussten sie erst in einer Übersetzungsklausur brillieren, dann mit einer Hausarbeit zur antiken Literatur.

Insgesamt nahmen 331 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 11 und 12 teil, wie das Bildungsministerium am Freitag mitteilte.

Zu der Ehrung der acht Besten in Bad Sobernheim erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD): „Alte Sprachen zu beherrschen, das bietet immer noch ein gutes Rüstzeug für die neue Welt.“ Latein und Altgriechisch seien die grundlegenden Sprachen der europäischen Kultur. „Alte Sprachen öffnen neue Türen.“ Ausrichter des schon zum 36. Mal organisierten Wettbewerbs ist das Bildungsministerium zusammen mit dem Landesverband Rheinland-Pfalz des Deutschen Altphilologenverbands (DAV).

Die vier Schülerinnen und vier Schüler haben sich für die Finalrunde des Wettbewerbs qualifiziert. In einem Kolloquium vor einer Fachjury der Universität Mainz geht es dann um bis zu drei Stipendien der Studienstiftung des deutschen Volkes.

© dpa-infocom, dpa:220520-99-364593/2

(dpa)