später lesen Wettbewerb testet neue Klassikformate Teilen

Twittern

Teilen



Ob in einem Club oder im Museum: Klassische Musik muss sich nicht unbedingt nur im Konzertsaal abspielen. Auf dem Wettbewerb „D-bü“ der deutschen Musikhochschulen haben jetzt in Berlin acht Studentenensembles neue Konzertformate ausprobiert und vorgestellt. Bei dem erstmals veranstalteten Wettbewerb zeichnete die Jury Gruppen aus Saarbrücken, München und Leipzig für ihre Originalität, Vielfalt und Neugierde aus, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. dpa