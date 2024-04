Aktuelle Wetteraussichten Nach dem Aprilsommer kommt jetzt der Temperatursturz mit Tornadogefahr

„In dieser Woche erwarten wir verbreitet nur noch Tageswerte um 10 Grad“, stellt Diplom-Meteorologe Dominik Jung in Aussicht. „Nachts kann es Bodenfrost geben, in höheren Lagen auch Luftfrost bis zu minus fünf Grad.“ Kurze Erklärung: Bodenfrost bedeutet Frost am Boden, Luftfrost bedeutet eine Temperatur unter null Grad zwei Meter über dem Boden. Für April sei das aber völlig normal.