Wetter am Wochenende: Mild, trocken und sonnig

Nach dem Unwetter in einigen Teilen von Rheinland-Pfalz bleibt es dort und auch im Saarland am Wochenende trocken und sonnig. Der Samstag startet zwar bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag mitteilte. dpa

Vielerorts zeige sich die Sonne dann aber für längere Abschnitte. Regen, Hagel und Gewitter hatten am Donnerstag im Naheland und in Trier zu überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern geführt. In Daubach im Hunsrück beschädigte ein Blitzeinschlag den Turm einer evangelischen Kirche.

Am Samstag soll es bei Höchstwerten zwischen 18 und 23 Grad trocken bleiben. In der Nacht auf Sonntag fallen die Temperaturen nach DWD-Angaben auf Tiefstwerte zwischen zwölf und sieben Grad, bevor sie am Sonntag auf bis zu 24 Grad in der Südpfalz steigen. Die neue Woche dürfte sommerlich starten: Am Montag sind Temperaturen bis 28 Grad möglich, in der Vorderpfalz sogar 29 Grad. Auch dann soll es trocken bleiben.