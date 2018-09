Der sonnige Spätsommer legt an diesem Wochenende eine kurze Pause ein. In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird es vielerorts wolkig aber regenfrei, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. dpa

Die Höchsttemperaturen liegen am Freitag und am Samstag zwischen 18 Grad in der Eifel und bis zu 23 Grad in der Vorderpfalz. In den Nächten sinken die Temperaturen im Bergland auf bis zu 7 Grad. Erst am Sonntag werde es mit Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad wieder sommerlicher. In der kommenden Woche seien Sommertage mit Temperaturen von über 25 Grad dann wieder vielerorts wahrscheinlich, teilte der DWD am Donnerstag mit.