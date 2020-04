Wetter am Wochenende sonnig mit Temperaturen bis 21 Grad

Die Sonne scheint über Nierstein in Rheinland-Pfalz. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild.

Offenbach Am Wochenende wird es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sonnig und frühlingshaft mild. Die Höchsttemperaturen liegen am Samstag bei 12 bis 16 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa