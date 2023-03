Das sagt der Meteorologe Wie wird das Wetter an Ostern?

Doch welches Wetter erwartet uns an Ostern? Eine sichere Prognose dazu gibt es noch nicht, meint Jung. Die Wettermodelle sind sich in diesem Punkt bislang uneinig. Mal wird eine Temperatur von 20 Grad und mehr an Ostern vorhergesagt, mal Schneeschauer und Graupelgewitter. Die Berechnungen zu Wochenbeginn „sehen Ostern eher im nasskalten Bereich“, sagt Jung. „Richtung Palmsonntag erreichen uns wieder neue Kaltluftmassen. Diese könnten uns auch in der Karwoche begleiten.“ Ob das Wetter danach bis Ostern noch einmal in eine wärmere Phase übergehen wird, ist zur Zeit unklar.