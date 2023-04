Kalte Feiertage? Prognose zeigt jetzt deutlichen Trend für das Wetter an Ostern

Bereits das Wochenende vor Ostern brachte ungemütliches Wetter mit sich. Der Start in die Woche wurde nun frostig – und so soll es im Verlauf der Woche auch weitergehen. Meteorologe Dominik Jung kündigt an, dass es in den nächsten Tagen täglich Nachtfrost geben soll. Außerdem bestimmt ein kühler Ostwind das Wetter in Deutschland. Bis Ostern ist keine Erwärmung in Sicht.