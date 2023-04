Ausblick für die Feiertage Wetter an Ostern zu kalt? Meteorologe hat dazu klare Meinung

Die Nachrichten, die der Wetter-Experte zu verkünden hatte, waren für manche sicher etwas enttäuschend: „Ostern wird in diesem Jahr eher eine frische Angelegenheit werden. Grillwetter ist kaum zu erwarten.“ Am ehesten darf noch der Südwesten auf Temperaturen über 10 Grad hoffen. Die Temperaturen werden sich aber vielfach auch im einstelligen Bereich bewegen. „Dazu sind an Ostern viele Wolken unterwegs“, sagte Jung. „Die Sonne macht sich rar, etwas Regen oder gar Schnee in den höheren Lagen sind auch mit dabei.“