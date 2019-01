später lesen Wetter an Rhein, Mosel und Saar beruhigt sich Teilen

Nach dem Sturm und Regen der vergangenen Tage beruhigt sich das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Donnerstag. Nur im Südosten rechneten Meteorologen am Donnerstag tagsüber zunächst noch vereinzelt mit Schnee und Glättegefahr, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. dpa