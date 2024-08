Heißes Wetter Bisher ein August wie im Jahrhundertsommer – und wie geht es weiter?

Das sind zunächst nur die allgemeinen Aussichten. Regional kann es etwas anders aussehen. Für die Region Trier bedeutet das: Am Wochenende ist es warm, aber eine extreme Hitze wie in anderen Gegenden ist derzeit nicht angekündigt. Blicken wir beim Wetterdienst wetter.net auf den Freitag und Samstag, wird es in der Stadt Trier um die 25 bis 26 Grad warm. Kein Vergleich also zu den Spitzentemperaturen, die noch nicht lange zurückliegen.