Vorhersage Wetter bleibt kalt und wechselhaft

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt auch zum Beginn der neuen Woche wechselhaft und kalt. Am Montag müssen sich die Menschen auf Regen und Wolken einstellen, teils auch auf Schnee oder Graupel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Dabei werden höchstens Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad erreicht. In der Nacht zum Dienstag können die Tiefstwerte den Angaben nach zwischen plus 2 und minus 2 Grad liegen, im Bergland bei bis zu minus 5 Grad.