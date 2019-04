später lesen Wetter bleibt sonnig und warm: Aber Regen in Sicht Teilen

Noch einmal blauen Himmel und Sonnenschein genießen: Auch am Ostermontag zeigt sich das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland von seiner besten Seite. Nur einige dünne Schleierwolken können über das Land hinwegziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach vorhersagte. dpa