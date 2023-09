Wetter Dauersommer in Deutschland, katastrophaler Regen in Griechenland

Was sich aktuell über Europa abspielt, ist eine ungewöhnlich stabile Omega-Wetterlage. „Das ganze Hochdruckgebilde sieht auf der Wetterkarte wie der griechische Buchstabe Omega aus, daher der Name. Es ist auch als blockierende Hochdruckwetterlage bekannt. Diese blockiert alle Tiefs, die uns erreichen könnten. Da kommt erstmal nichts mehr zu uns durch“, erklärt Jung. Das Wetter steht still. Welch enorme Risiken das bei Dauerregen mit sich bringt, zeigte 2021 die Katastrophe im Ahrtal und eine ähnliche Flut fürchtet Jung für den Norden Griechenlands. Am Dienstag sorgte Sturmtief Daniel bereits in vielen Teilen des Landes für Probleme. Ein Mensch kam ums Leben. Vielerorts wurden Fahrverbote verhängt. In den Städten Larisa und Volos wurden in der Nacht zum Dienstag binnen zwei Stunden 12 000 Blitze gezählt.