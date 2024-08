Klarer Kurs beim Wetter Erst angenehmer Sommer, dann kommt wieder der Hitze-Hammer

Der Wetter-Experte nimmt damit Bezug auf eine aktuelle Berechnung der Wetter- und Ozeanografiebehörde der Vereinigten Staaten (NOAA). Demnach würden die Spitzentemperaturen in Deutschland deutlich über 35 Grad steigen. In manchen Regionen könnte das Thermometer an die 40-Grad-Marke heran klettern. Ob die Hitze ganz so extrem wird, muss sich noch zeigen. Sicherer sind da schon die Aussichten für den Verlauf der Woche: „Es ist oftmals sehr angenehm. Nur am Mittwoch sind die Luftmassen zeitweise wieder sehr schwül und drückend, da kann es dann auch mal wieder zu schweren Gewittern oder einzelnen Unwettern kommen“, meint Dominik Jung.