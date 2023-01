Wetter : Schluss mit Depri-Wetter: Jetzt gibt’s Schnee und bald auch Sonne!

Foto: Fritz-Peter Linden

Trier/Erbeskopf Das trübe Schmuddelwetter verabschiedet sich langsam, die Flusspegel sinken und die Chancen auf Winterspaß in Eifel und Hunsrück steigen enorm.

Nasskalt, trüb und grau – das Wetter passt hervorragend zum „Blue Monday“ – dem angeblich miesesten Tag des Jahres, der Berechnungen eines britischen Psychologen zufolge auf den dritten Montag im Januar fällt. Warum? Na, wegen all der Rechnungen, die im Januar zu zahlen sind und der Weihnachtsgeschenke wird bei manchem jetzt das Geld knapp, die Feiertagseuphorie ist längst verpufft, die guten Vorsätze vielleicht schon wieder gebrochen – und dann dieses Wetter!

So umstritten die Theorie vom „Blue Monday“ auch ist – für alle, die sich einfach nach ein bisschen Winterspaß und Sonne sehnen, gibt es nun gute Nachrichten.

Im Moseltal wird es bei zwei bis vier Grad zwar vorerst nass und kalt bleiben, dafür fällt in den Hochlagen von Eifel und Hunsrück endlich Schnee – der erste des Jahres. Nur von Vorteil ist das natürlich auch nicht: „Man muss mit Straßenglätte rechnen“, sagt Meteorologe Dominik Jung. Am Montag kam es in der Eifel bereits zu mehreren Unfällen.

Aber immerhin: Auch, weil dieser Schnee wohl erst einmal liegen bleibt, werden die Flusspegel Richtung Wochenende wieder sinken und mit ihnen die Hochwassergefahr. Der Höchststand wird laut Hochwassermeldedienst am Moselpegel Trier für Dienstag mit zwischen 7,2 und 7,8 Metern erwartet. Das entspricht einem kleinen zwei-jährlichen Hochwasser. Die Schifffahrt ist aktuell eingestellt.

Doch zurück zum Schnee: Der wird nach Jungs Einschätzung reichen, um Schlitten und Schneeklamotten auszumotten und in Hunsrück und Eifel rodeln zu gehen.

Am Erbeskopf hat Vera Höfner, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Thalfang, am Montag bereits die ersten Rodler gesichtet, die sich auf einer dünnen Lage nassen Neuschnees ins winterliche Vergnügen stürzten. Zum Skifahren reicht es jedoch vorerst nicht. Bis die Gemeinde den Lift in Betrieb nimmt, müsste es zunächst nämlich sehr ordentlich schneien und dann auch länger frostig bleiben. „Wir müssen abwarten, was die Witterung so bringt“, sagt Höfner, die Rodler auffordert, auch an ihre eigene Sicherheit zu denken und nur Schlitten zu nehmen, die sich – anders als aufblasbare Reifen – auch lenken lassen.

Obwohl es nun zumindest in den Höhenlagen sichtbar winterlich wird, rechnet Jung damit, dass der Januar 2023 der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen wird. „Die erste Monatshälfte hat eine Abweichung von mehr als acht Grad.“ So warm sei es zum Jahresbeginn noch nie gewesen.

Zum Wochenende hin erwartet der Wetterexperte ruhiges Wetter mit Sonnenschein bei zwei bis drei Grad in den Tälern und leichtem Dauerfrost und Sonne oberhalb von 400 Metern. Perfekt also, um auf den Höhen der Region durch glitzernde weiße Welten zu stapfen.