Aktuelle Vorhersage Wetter-Experte macht große Hoffnungen – doch rund um Trier sieht es anders aus

„Heute bekommt Deutschland bis zu 11 Sonnenstunden ab“, verkündete Diplom-Meteorologe Dominik Jung am Freitag. Bis zu 15 Grad sollten in vielen Teilen Deutschland möglich sein. Und auch für die Zeit danach gibt es beim Wetter gute Aussichten. Dominik Jung spricht über Höchsttemperaturen von 16 bis 17 Grad am Samstag und Sonntag. In der zweiten Hälfte der kommenden Woche könnten sogar bis zu 19 Grad erreicht werden.