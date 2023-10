Neue Entwicklung Wetter-Experten rudern nach Prognose zurück: Was passiert am Wochenende?

Es hätte der erste große Wintereinbruch in diesem Herbst sein sollen. Die Wettermodelle waren sich einig, dass Deutschland wohl am Samstag schon Schneefälle bis in die tieferen Lagen erleben wird. Das war der Stand der Dinge zum Start in die Woche. Einen Tag später sieht schon wieder alles ganz anders aus. Nun ist man sich uneinig, wie die Aussichten sind.