Wetter : Zu Wochenbeginn bleibt es in Rheinland-Pfalz stürmisch und regnerisch

Foto: dpa/Federico Gambarini

Zum Wochenbeginn wird in Rheinland-Pfalz und im Saarland weiterhin stürmisches und regnerisches Wetter erwartet. Wir geben mit TV-Wetterexperte Dominik Jung einen Ausblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lukas Ittenbach und dpa

Erneut hat es in der Nacht von Sonntag auf Montag in Rheinland-Pfalz und der Region stark geblasen. So kam es in Nürburg (Eifel) gegen Mitternacht zu einem orkanartigen Sturm mit bis zu 111,2 km/h Windgeschwindigkeit. Der Sturm „Antonia“ hat auch in der Region einige Schäden angerichtet.

Am Montag wird besonders mittags mit schweren Sturmböen gerechnet, in Kammlagen sogar mit vereinzelten orkanartigen Böen. Bei 5 bis 9 Grad Celsius kommt es zu einem weiteren Tief, das von Niedersachsen bis Rheinland-Pfalz nochmal schwere Sturmböen bis 100 km/h bereithält. Zudem wird es bei sieben bis zehn Grad viel regnen. Gegen Abend lässt der Wind nach, in der Nacht soll auch der Niederschlag weniger werden.

Wetter in Rheinland-Pfalz am Dienstag

Der Dienstag wird zunächst wolkig bis stark bewölkt aber niederschlagsfrei, später kommt es laut DWD bei sieben bis elf Grad jedoch auch vermehrt zu Regen. Außerdem werden stürmische Böen erwartet. „Ab Mittwoch wird es dann in ganz Deutschland endlich ruhiger werden“, berichtet Wetterexperte Jung. Der Regen zieht ab, es wird nur gering bewölkt und heiter bei 9 bis 13 Grad. Der Wind ist nur noch schwach.

Lesen Sie auch Fastnacht in Trier : Karneval: Arena statt Hauptmarkt

Am Rosenmontag hingegen werden in Rheinland-Pfalz bis zu 16 Grad erwartet: perfektes Narrenwetter, auch wenn ein Großteil der Veranstaltungen ausfällt.