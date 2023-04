Gewitter zum Wochenende Hitze und Dürre in Spanien, Kälte und Unwetter in Deutschland – Warum Europa derzeit extremes Wetter erlebt

Der April ist in diesem Jahr ein Ausnahmemonat für das Wetter in Europa. Seit Tagen herrscht in Südeuropa eine große Hitze. Spanien und Portugal leiden unter einer selten gesehenen Dürre und Hitzewelle. Medienmeteorologe Dominik Jung rechnet damit, dass der bisherige Temperaturrekord für April von 35 Grad in Südspanien nächste Woche noch deutlich übertroffen wird. Diese Temperaturen sind dort normalerweise erst im Juli oder August zu erwarten. Für Mitteleuropa ist zur selben Zeit mit einem Kältesturz auf um die 10 Grad zu rechnen. Auch nächtlicher Frost ist in manchen Regionen nicht auszuschließen.