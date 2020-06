Wetter : Gewitter, Starkregen und Hagel am Wochenende erwartet

Gewitter, Starkregen und Hagel am Wochenende erwartet

Mainz Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich auf Gewitter, Starkregen und Hagel am Wochenende einstellen.

Der Freitag bleibt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst freundlich mit Temperaturen zwischen 23 und 28 Grad und viel Sonnenschein. Im weiteren Tagesverlauf wird es vom Westen her immer bewölkter. Vor allem in westlichen Regionen, dem Saarland und in der Eifel sollen nachts dann Schauer und einzelne Gewitter mit Starkregen auftreten.