Prognosen für Dienstag Unwetter in Teilen Deutschlands — Wie viel bekommt die Region Trier ab?

In Gerolstein und Daun soll es am Vormittag stark bewölkt sein. Für den Nachmittag sind dann Schauer, stellenweise mit Blitz und Donner vorhergesagt. Die Höchsttemperaturen liegen bei 22 Grad. In Bitburg soll sich am Nachmittag zwar die Sonne zeigen, aber auch hier werden Schauer und Gewitter bei maximal 21 Grad erwartet. Etwas wärmer soll es in Wittlich und Saarburg werden. Die Temperaturen klettern hier auf bis zu 25 Grad. Am Nachmittag können sich aber auch hier Gewitterwolken entladen. Ein leichter Wind soll aus südwestlicher Richtung kommen. Der Deutsche Wetterdienst weist darauf hin, dass in Gewitternähe auch Sturmböen möglich sind.