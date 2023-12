Vorsicht am Freitag Eisregen: Es wird vielerorts glatt auf den Straßen

Am Freitag ist auf den Straßen höchste Vorsicht geboten: Zeitgleich zum Bahnstreik rollt auf Westdeutschland eine Eisregenwalze zu – das prognostiziert Diplom-Meteorologe Dominik Jung. In der Nacht auf Freitag sinken die Temperaturen auf 0 Grad und leicht darunter. In der zweiten Nachthälfte ziehen unter anderem im westlichen Teil von Rheinland-Pfalz dann Schnee- und Regenfälle auf.